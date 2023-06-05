İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/107 Esas

KARAR NO : 2023/126

Davacılar HAKAN ÖZTÜRK, HAYATİ ÖZTÜRK, ZEREN ÖZTÜRK ALTUN aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kira Alacağı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememiz dosyasında davalı Yasemin ÖZMIZRAK (TC.Kimlik N. 43030454092) yönünden tebligat yapılamadığı, yargılaman tüm aşamalarında ilanen tebligat yolu ile tebliğin yapıldığı anlaşıldığından, Mahkememiz gerekçeli kararının ve davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Davanın REDDİNE,

Kararın kesinleşmesi halinde tevdi mahalline yapılan ödemelerin yatırana iadesine,

Alınması gereken 179,90-TL karar harcının peşin alınan 3.349,13-TL'den mahsubu ile arta kalan 3.169,23-TL'nin karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacılara iadesine,

Davalılar Sadık Akay ve İbrahim Ertek duruşmalarda kendisini avukat ile temsil ettirdiğinden, A.A.Ü.T. gereğince belirlenen 28.899,78-TL vekalet ücretinin davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davalılar Sadık Akay ve İbrahim Ertek'e verilmesine,

Davacıların yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendi üzerilerinde bırakılmasına,

Gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,

Dair; hazır olan taraf vekillerinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde İstinafyolu açık olmak üzere verilen karartebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/06/2023