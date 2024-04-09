İ L A N

T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/219 Esas

02/04/2024

Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesinde bulunan 3048 Ada, 1 parselde kayıtlı 178,95 m² sahalı kargir mesken ve arsa vasıflı taşınmazın 27/44hisse malikleri Mordahay oğlu Yako, Sima oğlu Altun, Sima oğlu Marko, Sima oğlu Yuda, Sima oğlu Mişon, Sima oğlu Sara, Sima İkiz Karısı kızı Sara, Avram Yasef oğlu Avram, Baruh Yusufoviç, Beraha Yusufoviç, Mordahay oğluİshak'ın kim ve nerede olduğu tespit edilemediğinden İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 08/10/2013 tarih ve 2011/1307 Esas, 2013/1502 K. sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarı Kayyım tayin edilmiştir.Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesinde bulunan 3048 Ada, 1 parselde kayıtlı 178,95 m² sahalı kargir mesken ve arsa vasıflı taşınmazın 27/44hisse malikleri Mordahay oğlu Yako, Sima oğlu Altun, Sima oğlu Marko, Sima oğlu Yuda, Sima oğlu Mişon, Sima oğlu Sara, Sima İkiz Karısı kızı Sara, Avram Yasef oğlu Avram, Baruh Yusufoviç, Beraha Yusufoviç, Mordahay oğlu İshak'ı tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/219 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hisselerine isabet eden bedellerin işlenmiş tüm faizleri ile birlikte hazineye devrine karar verileceği ilan olunur. 25/03/2024