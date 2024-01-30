İ L A N

T.C. ISPARTA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/149

Esas Konu : Gaiplik ilanı

Mahkememize ait 2023/149 Esas 2023/636 Karar sayılı gaiplik davasında;

1-Davanın kabulü ile; Isparta ili, Merkez ilçesi, Hisar Mahallesi, 1561 ada 4 parsel sayılı taşınmazda, taşınmaz hissedarları olan Mustafa karısı Huriye, Zeliha, Mustafa kızı Şerife, Fatime, Ali Karısı Vesile, Ali kızı Azime, Ali kızı Hamide, Ali kızı Emine ve Ali kızı Zübeyde'nin gaipliğine,

2-Halk Bankası Isparta şubesi AK010742 nolu hesapta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kayyımlık bürosu kayyımı Abdullah Borca tarafından yönetilen hesaptaki paranın tüm nemaları ile birlikte Hazineye intikaline karar verilmiştir ilanen tebliğ olunur. 08/01/2024