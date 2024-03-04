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        İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.03.2024 - 00:00
        T.C.
        İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2024/25 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda belirtilen listede mevki, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazlara dair 2942 Sayılı Yasanın 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak;
        1-TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun 12/07/2021 tarih ve 22-2601 Sayılı Kamu Yararı Kararı, 19/08/2021 Tarih ve 4394 karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kamulaştırma kararı uyarınca idare tarafından yürütülecek kamulaştırma işlemine yönelik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesi uyarınca kamulaştırma kararı alındığı,
        2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası T.A.O İskenderun/HATAY şubesine yatırılacağı,
        3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
        4-Duruşmanın(2024/25-Esas, 2024/27-Esas, 2024/29-Esas, 2024/31-Esas, 2024/33-Esas, 2024/35-Esas, 2024/37-Esas, 2024/39-Esas, 2024/41-Esas, 2024/43-Esas, 2024/45-Esas ve 2024/47-Esas) 06/03/2024 tarihinde saat: 09:30’dan itibaren 5'er dakika aralıklarla İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, bildirilen duruşma tarihinde Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmayan taraflara dair yokluklarında yargılama işlemi yapılacağı,
        5-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi gerektiği,
        6-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
        7-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.07/02/2024
        Kamulaştırılan Taşınmazın İli: Hatay İlçesi: Arsuz

        Dosya No Mahalle/Ada/Parsel Hak Sahipleri
        2024/25-Esas Derekuyu Mahallesi, 297 Parsel, 26,49m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı)) 1-Döne BEYAZIT
        2024/27-Esas Derekuyu Mahallesi, 164 Parsel(9,52m2 mülkiyet hakkı ve 1.845,71m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı)) 1-Mevlüt ATEŞ
        2-Gül AVCI
        2024/29-Esas Derekuyu Mahallesi, 618 Parsel (19,76m2 mülkiyet hakkı ve 3.416,51 m2 irtifak hakkı(enerji nakil hattı)) 1-Ahmet GÖKÇE
        2024/31-Esas Üçgüllük Mahallesi, 221 Ada, 3 Parsel(1.046,97m2 irtifak hakkı(enerji nakil hattı)) 1-Necip NAL
        2-İsmail NAL
        3-Ömer NAL
        4-Fatma NAL
        5-Mehmet NAL
        6-Senem KILIÇ
        7-Orhan NAL
        8-Vahap GÖREN
        9-Abdullah GÖREN
        10-Saniye BALTACI
        2024/33-Esas Derekuyu Mahallesi, 620 Parsel(733,61m2 irtifak hakkı(enerji nakil hattı)) ile Derekuyu Mahallesi, 616 Parsel (19,54m2 mülkiyet hakkı ve 161,62m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı)) 1-Emine GÖKÇE
        2024/37-Esas Üçgüllük Mahallesi, 306 Ada, 5 Parsel (458,88m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı)) 1-Zeynep PALTA
        2024/39-Esas Üçgüllük Mahallesi, 306 Ada, 7 Parsel (13,75m2 irtifak hakkı(enerji nakil hattı)) 1-Zeynep PALTA
        2024/41-Esas Derekuyu Mahallesi, 357 Parsel(25,81m2 mülkiyet hakkı ve 1.109,74m2 irtifak hakkı(enerji nakil hattı)) 1-Ahmet VURUCU
        2-İsmail VURUCU
        2024/43-Esas Derekuyu Mahallesi, 336 Parsel(19,54m2 mülkiyet hakkı ve 617,19m2 irtifak hakkı(enerji nakil hattı)) 1-Hüseyin GÖKÇE
        2-Mehmet GÖKÇE
        3-Emine AFLAZ
        4-Nuriye AKSA
        5-Züleyha SÜLEYMANİYELİ
        6-Ahmet GÖKÇE
        2024/45-Esas Üçgüllük Mahallesi, 247 Ada, 1 Parsel (397,98m2 irtifak hakkı(enerji nakil hattı)) 1-Gazi UYAR

        Kamulaştırılan Taşınmazın İli: Hatay İlçesi: Belen

        Dosya No Mahalle/Ada/Parsel Hak Sahipleri
        2024/35-Esas Çerçikaya Mahallesi, 980 Ada, 36 Parsel (128,81m2 irtifak hakkı(enerji nakil hattı) 1-Doğan VURUCU
        2-Necle ARSLAN
        3-Mehmet VURUCU
        4-Zübeyde TEKSOY
        5-Züleyha SIKAR
        6-Songül DELİDUMAN
        7-Aysel TUĞ
        8-Ahmet SIKAR
        2024/47-Esas Çerçikaya Mahallesi, 961 Ada, 3 Parsel (614,15 m2 irtifak hakkı (enerji nakil hattı)) 1-Mustafa DÖNMEZ
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01996487
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