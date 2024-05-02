T.C.

İNCESU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/319 Esas

29/03/2024

Konu : İLAN METNİ



İLAN METNİ



Davacı , EPDK. ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar hakkında davacı EPDK tarafından davalılar aleyhinde açılan Kamulaştırma davasında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca ilan yapılması gerektiğinden;

Kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davalı aleyhine yöneltileceği, idari yargıda dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmemeleri halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma delillerini tebliğden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak dava dosyası bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalı adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalıya ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 5. maddesi ile 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO DAVA KONUSU TAŞINMAZLARADA PARSEL

2023/319 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 130 6

2023/322 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 133 3

2023/323 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 135 2

2023/324 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 135 15

2023/329 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 135 112

2023/331 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 135 126

2023/332 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 135 137

2023/333 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 135 139

2023/336 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 143 5

2023/337 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 143 7

2023/339 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 143 29

2023/345 Esas İncesu İlçesi, Küllü Mahallesi 121 95

2023/346 Esas İncesu İlçesi, Küllü Mahallesi 122 15

2023/348 Esas İncesu İlçesi, Küllü Mahallesi 124 285

2023/353 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 133 18