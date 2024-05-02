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        İNCESU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.05.2024 - 00:00
        T.C.
        İNCESU
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/319 Esas

        29/03/2024

        Konu : İLAN METNİ


        İLAN METNİ


        Davacı , EPDK. ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
        Aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar hakkında davacı EPDK tarafından davalılar aleyhinde açılan Kamulaştırma davasında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca ilan yapılması gerektiğinden;
        Kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davalı aleyhine yöneltileceği, idari yargıda dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmemeleri halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma delillerini tebliğden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak dava dosyası bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalı adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalıya ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 5. maddesi ile 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
        DOSYA NO DAVA KONUSU TAŞINMAZLARADA PARSEL
        2023/319 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 130 6
        2023/322 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 133 3
        2023/323 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 135 2
        2023/324 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 135 15
        2023/329 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 135 112
        2023/331 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 135 126
        2023/332 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 135 137
        2023/333 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 135 139
        2023/336 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 143 5
        2023/337 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 143 7
        2023/339 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 143 29
        2023/345 Esas İncesu İlçesi, Küllü Mahallesi 121 95
        2023/346 Esas İncesu İlçesi, Küllü Mahallesi 122 15
        2023/348 Esas İncesu İlçesi, Küllü Mahallesi 124 285
        2023/353 Esas İncesu İlçesi, Tahirini Mahallesi 133 18

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02026473
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