ILGIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

ILGIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/572 Esas

Davacı :İbrahim Sarı

DAVALI :Vedat Köstekli T.C.K.N.: 60223087660



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptal ve Tescil( Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle; Mahkememizce adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davacı tarafından açılan davada Konya ili Ilgın ilçesi, Şıhbedrettin Mah. 440 ada, 24 parsel (842 parsel) kayıtlı taşınmazın 6/48 hissesinin daha önce ödendiğinden bedelsiz olarak tesciline aksi takdirde temliken tesciline yönünde dava açılmış olup, duruşmanın 19/04/2024 günü saat 09:50'ye bırakıldığı hususu ilanen tebliğine karar verilmekle dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.