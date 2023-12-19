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        İLAN T.C. HATAY2. AİLE MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 21.12.2023 - 00:00
        İLAN
        T.C.
        HATAY2. AİLE MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2022/317 Esas

        DAVALI : FATMA BAYRAK
        Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışı adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı gönderilmiş olup, yurt dışı tebligatın belirtilen adreste tanınmadığınız nedeniyle iade döndüğü görülmüştür. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Dava dilekçesine karşı HMK 128. maddesi gereğince iki hafta içerisinde cevap vermeniz, iki haftalık süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız ayrıca 25/01/2024 günü saat 10:30'da mahkememizde yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954397
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