İLAN T.C. HATAY2. AİLE MAHKEMESİNDEN

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T.C.

HATAY2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/317 Esas

DAVALI : FATMA BAYRAK

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışı adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı gönderilmiş olup, yurt dışı tebligatın belirtilen adreste tanınmadığınız nedeniyle iade döndüğü görülmüştür. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı HMK 128. maddesi gereğince iki hafta içerisinde cevap vermeniz, iki haftalık süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız ayrıca 25/01/2024 günü saat 10:30'da mahkememizde yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.