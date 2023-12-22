İLAN

T.C. YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/185 Esas

Davacı, T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iledavalılar, EMET SAĞLAMÖZ, ERDİNÇ AÇIKGÖZ, FİLİZ AÇIKGÖZ, GÜLBAHAR UÇAR, HATAY BAHADIR KOÇ, MEHMET KOÇ, MEHMET ALİ AÇIKGÖZ, MELİHA KOÇ, MÜNEVVER SARIYILDIZ, MÜNEVVER SÖNMEZ, NUSRAT KOÇ, SEVDA KOÇ, ŞEFİKA YILMAZ, YASİN KOÇ, ZEYNEP DOĞAN, ZEYNEP ERDOĞAN, ZÜLEYHA KOÇ GÖZÜKARA arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Yozgat İli, Merkez İlçesi, Güdülelmahacılı Köyü, 160 Ada 13 (eski 119'den ifraz) Parselde kayıtlı taşınmaz için açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

17101796282 TC kimlik numaralı ERDİNÇ AÇIKGÖZ ve 42221038080 TC kimlik numaralı Hatay Bahadır KOÇ adlarına dava dilekçesinin, tensip zaptının ve duruşma gününün tebliğ edilemediği, yapılan araştırmalarda da adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Duruşma tarihi olan 25/01/2024 tarih saat 09:50'de mahkememizde hazır bulunmanız veya yetkili bir vekil ile kendinizitemsil ettirmeniz ve delillerinizi ibraz etmeniz gerektiği, duruşmaya gelmediğiniz veya mazeret bildirmediğiniz takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 10 günlük kesin süre içinde cevap vermeniz, vermediğiniz takdirde HMK'nın 122, 126, 129 maddesi uyarınca yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı ve hüküm kurulacağı dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere,

İlan olunur. 01/12/2023