İLAN

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/239 Esas

DAVALI : KERİME SEÇEN

Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haksız yere ödendiği iddiasıyla 16.913,68 TL evde bakım hizmeti ödemesinin tahsiline ilişkin dava açılmıştır.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesini ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap, itiraz, delillerinizi bildirmeniz, ibraz etmezseniz dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş ve ilk itirazlarınızı bildirmezseniz, bundan vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca elinizde bulunan belgelerin asıllarını, örnekleri ile birlikte mahkemeye vermeniz, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesindeki adresine tebliğ edilmeyen davalı 50443112280 TC kimlik numaralı Kerime SEÇEN'e dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.