İLAN T.C. İZMİR 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İZMİR 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/47 Esas
DAVALI : ERCAN AĞDAŞ -41080172430-
Altayçeşme Mh. Atatürk Cd. Acar Sk. No:4 D:9 Maltepe/ İSTANBUL
Davacı Denizbank A.Ş tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davası nedeniyle; dava dilekçesi ve ön inceleme duruşmasına ilişkin tensip ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 25/01/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluğunuzda ön inceleme duruşması yapılacağı ve 2 haftalık kesin sürede dava dilekçesine ve rapora karşı beyanlarınızı sunmanız ilanen tebliğ olunur.