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        İLAN T.C. AĞRI KADASTRO MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 21.12.2023 - 00:00

        İLAN
        T.C. AĞRI KADASTRO MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2003/2 Esas
        DAVALILAR : 1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İzmir MuhakematMüdürlüğü Konak/ İZMİR
        2- ABDURRAHMAN YEŞİLBAŞ Menemen Koyundere Birlik 1 Sitesi Kat 4 B BlokDaire 4 Menemen/ İZMİR
        3- AHMET YEŞİLBAŞ Bağlarbaşı Mah. Arzu Sk. 2/2Darıca / KOCAELİ
        4- OĞUZ YEŞİLBAŞ . Ataşehir/ İSTANBUL
        5- TEZEREN KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ Tezeren KöyüAğrı Merkez/ AĞRI
        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;
        Davacı Namaz KAHRİMAN mirasçısı İdris KAHRİMAN'ın vefatı ile mirasçısı ETHAN CALEB'indosyaya eklenerek adına duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına karar verilmiş ancak mirasçının adresininbilinmediği bu nedenle usulüne uygun tebligatın yapılmadığı ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilmediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        İdris ve Senem oğlu 17/09/1990 doğumlu mirasçı Ethan CALEB'in09/05/2024 günü saat 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunması, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günsonra duruşma gününün mirasçı Ethan CALEB'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6100 sayılı HMK'nun 147 maddesiuyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954625
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