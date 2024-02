İLANEN TEBLİGAT (İHTARNAME)

Sn. Saadet Aydın, Sn. Ömer Biçer, Sn. Gülzade Gürbüz: Ankara İli Çankaya İlçesi Mebusevleri Mahallesi 9445 ada 18 parseldeki arsa vasıflı taşınmazda, 6306 Sayılı Kanun kapsamında yüklenici olarak AY DE GRUP YAPI İNŞAAT OTOMOTİV GAYRİMENKUL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile anlaşılmıştır. SPK Lisanslı Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş.nin 29.01.2024 tarih MD-GR6579 Nolu değerleme raporuyla taşınmazın m2 birim fiyatı 43.000 -TL; arsanın tamamının değeri 33.715.000 -TL olarak belirlenmiştir. Tarafınızla henüz bir anlaşma sağlanamamış olup, malik olduğunuz 6/96’lık hisseli arsa paylarınız için size teklifimiz; yeni yapılacak olan projede bodrum 1. Katta arka ortada yer alacak olan 1+1 dairenin (her birinize ayrı ayrı) 36/576’sını vermeyi teklif ediyoruz. Bağımsız bölümden hisse teklifimizi kabul etmez iseniz arsa paylarınıza 2,7 m2 alan düşmekte olduğundan arsa paylarınızın tarafımıza devrine karşılık (her birinize ayrı ayrı) 116.100 - TL bedel ödemeyi teklif ediyoruz. Bu teklifle sizi çoğunluk kararına katılmaya, arsa payınıza karşılık sözleşme yapmaya davet etmekteyiz. (arsa payınızın üzerinde bulunan ,haciz, ihtiyati tedbir, şerh, beyan vs. tekliften istisnadır) 15 gün içinde anlaşma sağlanamaması halinde, hisseniz Ankara Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılacaktır.

İhtar Eden ve İletişime Geçilecek Kişi: Aydın Delibaş (TC: 15514438966),

Adres: Sancaktepe Mah. 1595 Cad. 4B/28 Keçiören ANKARA TEL:05323280455