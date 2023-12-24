İLAN T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/581 Esas



Aleyhinize davacı Denizbank A.Şirketi vekili Av.Lütfiye Almila Betül Sertbaş tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Otluk köyü 111 ada 85-84-72, 108 ada 93, 107 ada 23, 105 ada 20-19-18-7, 104 ada 24-4 parsellerde kayıtlı Davalılar Gülüzar ERTÜRK, Namık Sinan TÜKEL, Nebi TÜKEL ve Hüsne TÜRKMEN'in mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,davalıların adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 20/03/2024 günü saat: 10:40'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.