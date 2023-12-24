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        İLAN T.C. MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.12.2023 - 00:00
        İ L A N
        T.C. MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/436 Esas

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile FAİK GÜROCAK arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Dava konusu Manisa İli Merkez İlçesi Umumi Mahalleler Mahallesi, 59 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın maliki olan '' MEHMET:MUSTAFA'' hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin TMK 33.maddesi uyarınca ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Manisa 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/436 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956021
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