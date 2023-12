İLAN

T.C. AFYONKARAHİSAR 1. AİLE MAHKEMESİ



Esas No :2022/714 Karar No :2023/765

DAVALI : RUBA ABDO - 99647143362 -

Davacı Mahmut KARAGÖZ ile Davalı Ruba ABDO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda;

"...1-Davanın KABULÜ ile,

Afyonkarahisar İli Merkez ilçesi Büyükkalecik/KocatepeMah./Köy Nüfusuna kayıtlı, 12841477958 TC kimlik numaralı, Basri ve Nazmiye oğlu 13/05/1989 d.lu MAHMUT KARAGÖZ ile nüfus kayıtlarına göre Suriye Cumhuriyeti uyruklu olduğu anlaşılan RUBA ABDO'nun Türk Medeni Kanunu'nun 166/ 1. Maddesi uyarınca EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI NEDENİYLE BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocuğu BASRİ 'nin velayetinin davacı babaya verilmesine,

3-Velayeti davacı babaya verilen müşterek çocuk ile davalı anne arasında: "Her ayın 1. cumartesi günü saat 10:00 ile pazar günü saat 17:00 arasında, dini bayramların 2.günü saat 10:00 ile 3. Günü saat 17:00 arasında, anneler gününde saat 10:00 ile aynı gün saat 17:00 arasında, çocuk okula başladığında her yıl yarıyıl tatilinin ilk pazartesi günü saat 12:00 ile ikinci pazartesi günü saat 12:00 arasında, yaz tatilinde temmuz ayının 1.günü saat 12:00 ile 10. Günü saat 12:00 arasında, " davalı anne tarafından teslim alınmak ve süre sonunda babaya teslim edilmek üzere şahsi ilişki tesisine,

4-Maddi tazminat talebinin feragat nedeni ile reddine,

5-Manevitazminattalebinin feragat nedeni ile reddine,

6-Harçlar kanunu uyarınca alınması gerekli 269,85TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 189,15 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

7-Davacı tarafından yapılan toplam 6.928,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

8-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

9-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

10-Taraflarca mahkememiz veznesine depo edilen gider avansından kullanılmayan kısım var ise karar kesinleştikten sonra ilgisine göre taraflara iadesine,

11-Karar kesinleştiğinde ( 5490 s. NHK' nun 55/1. maddesi gereğince ) mahkeme yazı işleri müdürünce yeteri kadar kesinleşmiş mahkeme karar örneklerinin kesinleşme veya düzenleme tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde İLGİLİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNEGÖNDERİLMESİNE,

Dair; kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacı ve vekilinin huzurunda verilen karar alenen ve usulen okunup anlatıldı.