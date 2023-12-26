İLAN T.C. AFYONKARAHİSAR 1. AİLE MAHKEMESİ
Giriş: 26.12.2023 - 00:00
İLAN
T.C. AFYONKARAHİSAR 1. AİLE MAHKEMESİ
Esas No :2022/714 Karar No :2023/765
DAVALI : RUBA ABDO - 99647143362 -
Davacı Mahmut KARAGÖZ ile Davalı Ruba ABDO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda;
"...1-Davanın KABULÜ ile,
Afyonkarahisar İli Merkez ilçesi Büyükkalecik/KocatepeMah./Köy Nüfusuna kayıtlı, 12841477958 TC kimlik numaralı, Basri ve Nazmiye oğlu 13/05/1989 d.lu MAHMUT KARAGÖZ ile nüfus kayıtlarına göre Suriye Cumhuriyeti uyruklu olduğu anlaşılan RUBA ABDO'nun Türk Medeni Kanunu'nun 166/ 1. Maddesi uyarınca EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI NEDENİYLE BOŞANMALARINA,
2-Tarafların müşterek çocuğu BASRİ 'nin velayetinin davacı babaya verilmesine,
3-Velayeti davacı babaya verilen müşterek çocuk ile davalı anne arasında: "Her ayın 1. cumartesi günü saat 10:00 ile pazar günü saat 17:00 arasında, dini bayramların 2.günü saat 10:00 ile 3. Günü saat 17:00 arasında, anneler gününde saat 10:00 ile aynı gün saat 17:00 arasında, çocuk okula başladığında her yıl yarıyıl tatilinin ilk pazartesi günü saat 12:00 ile ikinci pazartesi günü saat 12:00 arasında, yaz tatilinde temmuz ayının 1.günü saat 12:00 ile 10. Günü saat 12:00 arasında, " davalı anne tarafından teslim alınmak ve süre sonunda babaya teslim edilmek üzere şahsi ilişki tesisine,
4-Maddi tazminat talebinin feragat nedeni ile reddine,
5-Manevitazminattalebinin feragat nedeni ile reddine,
6-Harçlar kanunu uyarınca alınması gerekli 269,85TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 189,15 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
7-Davacı tarafından yapılan toplam 6.928,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
8-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
9-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
10-Taraflarca mahkememiz veznesine depo edilen gider avansından kullanılmayan kısım var ise karar kesinleştikten sonra ilgisine göre taraflara iadesine,
11-Karar kesinleştiğinde ( 5490 s. NHK' nun 55/1. maddesi gereğince ) mahkeme yazı işleri müdürünce yeteri kadar kesinleşmiş mahkeme karar örneklerinin kesinleşme veya düzenleme tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde İLGİLİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNEGÖNDERİLMESİNE,
Dair; kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacı ve vekilinin huzurunda verilen karar alenen ve usulen okunup anlatıldı.
Davacı Mahmut KARAGÖZ ile Davalı Ruba ABDO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda;
"...1-Davanın KABULÜ ile,
Afyonkarahisar İli Merkez ilçesi Büyükkalecik/KocatepeMah./Köy Nüfusuna kayıtlı, 12841477958 TC kimlik numaralı, Basri ve Nazmiye oğlu 13/05/1989 d.lu MAHMUT KARAGÖZ ile nüfus kayıtlarına göre Suriye Cumhuriyeti uyruklu olduğu anlaşılan RUBA ABDO'nun Türk Medeni Kanunu'nun 166/ 1. Maddesi uyarınca EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI NEDENİYLE BOŞANMALARINA,
2-Tarafların müşterek çocuğu BASRİ 'nin velayetinin davacı babaya verilmesine,
3-Velayeti davacı babaya verilen müşterek çocuk ile davalı anne arasında: "Her ayın 1. cumartesi günü saat 10:00 ile pazar günü saat 17:00 arasında, dini bayramların 2.günü saat 10:00 ile 3. Günü saat 17:00 arasında, anneler gününde saat 10:00 ile aynı gün saat 17:00 arasında, çocuk okula başladığında her yıl yarıyıl tatilinin ilk pazartesi günü saat 12:00 ile ikinci pazartesi günü saat 12:00 arasında, yaz tatilinde temmuz ayının 1.günü saat 12:00 ile 10. Günü saat 12:00 arasında, " davalı anne tarafından teslim alınmak ve süre sonunda babaya teslim edilmek üzere şahsi ilişki tesisine,
4-Maddi tazminat talebinin feragat nedeni ile reddine,
5-Manevitazminattalebinin feragat nedeni ile reddine,
6-Harçlar kanunu uyarınca alınması gerekli 269,85TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 189,15 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
7-Davacı tarafından yapılan toplam 6.928,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
8-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
9-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
10-Taraflarca mahkememiz veznesine depo edilen gider avansından kullanılmayan kısım var ise karar kesinleştikten sonra ilgisine göre taraflara iadesine,
11-Karar kesinleştiğinde ( 5490 s. NHK' nun 55/1. maddesi gereğince ) mahkeme yazı işleri müdürünce yeteri kadar kesinleşmiş mahkeme karar örneklerinin kesinleşme veya düzenleme tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde İLGİLİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNEGÖNDERİLMESİNE,
Dair; kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacı ve vekilinin huzurunda verilen karar alenen ve usulen okunup anlatıldı.