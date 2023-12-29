İLAN KÜÇÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1021 Esas

KARAR NO : 2023/689



Bakırköy 53.Noterliğinin 03/08/2021 tarih ve 2021/310 Muh sayılı yazıları ile 30/07/2021 tarihinde vefat eden müteveffa ABDURRAHMAN DELİBAŞ tarafından Noterliklerinden 05/11/2020 tarih ve 19874 yevmiye numarası ile düzenlenen vasiyetnamesinin mirasçılarına açılıp okunması talep ve ihbar olunmuş,

Müteveffa tarafından düzenlenen vasiyetname ile " Ölümümden sonra tüm mirasımın, mirasımı oluşturan tüm taşınır, taşınmaz mallarım ile tüm hak ve alacaklarımın tamamının eşim 56****020 TC kimlik numaralı HATİCE DELİBAŞ 'a kalmasını son arzu ve isteğim olarak vasiyet ediyorum. Ben öldükten sonra diğer yasal mirasçılarımın, mirasımdan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmamalarını ve bu vasiyetnamemin gereklerine aynen uymalarını istiyorum. Bu vasiyetnamemi hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın, tamamen kendi isteğim ve irademle yaptığımı beyan ederim. Saklı pay ve mahfuz hisselerin noter tarafından tarafıma aktarıldığını beyan ederim. Bu benim son ve gerçek isteğimdir" şeklinde vasiyet edildiği ve Mahkememizce yapılan duruşmalar sonunda verilen 08/06/2023 tarih ve 2021/1021 Esas, 2023/689 Karar sayılı ilam ile ;

Bakırköy 53.Noterliğinin 05/11/2020 tarih ve 19874 yevmiye nolumuris56****078 T.C kimlik numaralı ABDURAHMAN DELİBAŞ tarafından düzenlenmiş olan vasiyetname tüm ilgililere okunup tebliğ edildiğinden TMK.nun 596.maddesi uyarınca AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE, esasın bu şekilde kapatılmasına ,

Vasiyetnamelerin zarfı ile birlikte yeni bir zarfa konulmak ve zarfın ağzı kapatılmak ve mühürlenmek sureti ile saklanmaküzere1.SulhHukukMahkemesinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine, vasiyetnamenin onaylı bir suretinin dosyada saklanmasına,

Davanın niteliği gereği harç ve masraf tayinine yer olmadığına,

Dair, mirasçılar Serkan Delibaş, Hatice Delibaş ve Mehmet Doğan'ın yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş, mirasçılardan 42****500 TC kimlik numaralı, Hurşit ve Raziye oğlu, 22/08/1973 doğumlu ERDEMDELİBAŞ 'a karar tebliğ edilememiş ve emniyet kanalı ile yaptırılan araştırmalar ile de bu mirasçının herhangi bir adresi tespit edilemediğinden mirasçı Erdem Delibaş'a vasiyetname içeriği ve gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine hitaben yazılacak dilekçe ile istinaf edilmediği takdirde kararın bu hali ile kesinleşeceği, 42****500 TC kimlik numaralı, Hurşit ve Raziye oğlu, 22/08/1973 doğumlu ERDEMDELİBAŞ 'a GEREKÇELİ KARAR ile VASİYETNAME İÇERİĞİ tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.21/12/2023