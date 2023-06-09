Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        İLAN KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.12.2023 - 00:00

        İLAN

        KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

        ESAS NO : 2023/491
        DAVACI : HAVVA MİHRİBAN ÖKSÜZ-24134392480- Üngüt Mah. 71114. Sk. No:3 İç Kapı No:8Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ
        VEKİLİ : Av. EMİR AKPINAR - [16125-21546-31832] UETS
        DAVALI: DERVİŞ ÖKSÜZ-11012834224 - Kümbet Mah. Özlem Sk. No:4/1 İç Kapı No:9 Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ
        DAVA: Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
        DAVA TARİHİ: 09/06/2023


        Davalı Derviş ÖKSÜZ'ün MERNİS adresinin ağır hasarlı olduğundan tebligat yapılamadığı, tüm araştırmalara rağmen güncel adresinin tespit edilememesi sebebiyle, tebligat yapılamayan davalıya 7201 sayılı T.K.'nun 28. Md. Gereği dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
        Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 2008 yılında evlendiklerini, müşterek 2 tane çocuklarının olduğunu, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocukların dava süresince geçici ve hükümden sonra kalıcı velayetlerinin müvekkiline verilmesini, müvekkili lehine aylık 10.000,00 TL, müşterek çocuklar lehine ise 5.000,00'er TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, hükmün kesinleşmesinden itibaren nafakaların yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini, belirlenen nafakaların her yıl ÜFE oranında arttırılmasını, boşanmada kusursuz olan müvekkili lehine 300.000,00 TL manevi, 300.000,00 TL maddi tazminata hükmedilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini arz ve talep etmiştir.
        Henüz dilekçeler teatisi aşamasında olan olan iş bu dosyada; Dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresinde cevap verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız. Durum ve koşullara göre cevap dilekçesini bu sürede hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu hallerde, cevap süresinin bitiminden başlamak, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği HMK 122, 127 ve 128 maddeleri gereğince ihtar olunur. 17/11/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957476
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu