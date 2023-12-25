-İLAN-

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:



ESAS NO : 2021/1172

DOSYA NO : 2023/902

SANIK : SALİH ELHÜLÜ, Türki ve Emmun oğlu, 1981 SURİYE doğumlu, SUÇ: 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet SUÇ YERİ :Hatay/ Antakya

SUÇ TARİHİ: 19/10/2016

SEVK MADDESİ : 5607 sayılı kanunun 3/18, 3/10, 3/23, 5/2 maddeleri ve TCK'nın 62/1, 52/2 maddeleri

VERİLEN CEZA :5 ay hapis ve 20,00 TL adli para cezası Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İtiraz Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.