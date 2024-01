2024 YILI 27 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEME ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 YILI 27 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEME ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN :2023/1591362

1-İdarenin

a) Adı :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi :İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı -1 Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 İSTANBUL MALTEPE/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası :2164212626 - 1232 - 2164212277

ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI 27 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı :27 KALEM-BİYOMEDİKAL SARF

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İhale dokümanı ekinde yer alan Talep Dağılım Cetvelindeki Sağlık Tesislerinin ilgili depolarına teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup ,ihale dokümanının ekinde belirtilen Sağlık Tesislerinin yazılı talebi doğrultusunda 10 (on) iş günü içinde peyder pey olarak ilgili depoya teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.01.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Başıbüyük Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Maltepe / İSTANBUL İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı -1 Konferans Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesinin bilgilerini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeli, idare istediği takdirde sunmalıdırlar.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

- İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2022/2 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İSTEKLİLER TITUBB/ÜTS NUMARALARINI BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE BELİRTECEKLERDİR.

- Sağlık Bakanlığının 2022/2 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda İSTEKLİLER KAPSAM DIŞI İFADESİNİ BİRİM FİYAT CETVELİNDE BELİRTİLECEKLER ÜRETİCİNİN VEYA İTHALATÇININ YÖNETMELİK KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAİR BEYANINI İDARE İSTEDİĞİ TAKDİRDE SUNACAKLARDIR.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a) İhaleden önce numune verilmeyecektir. İhale komisyonu gerekli gördüğü takdirde, isteklilerden teklif vermiş oldukları kalem/kalemlere ait numune talebinde bulunabilir. Numune talebi isteklilere yazılı olarak bildirilir. Numune istem yazısının tebliğini takip eden günden itibaren 3 iş günü içinde; üzerinde isteklinin ticaret ünvanı, kalem sıra numarası ve ÜTS numarası yazılı olarak İdaremize teslim edeceklerdir. Ayrıca numunelerin denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

b)İstenen süre içerisinde numune ve talep edilen belgeleri getirmeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacak ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Elektronik İhale" başlıklı 58/A ve İdari Şartnamenin 36.1. maddesinde; "........ numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir." Hükmüne göre işlem tesis edilecektir.

c)Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda sözleşme imzalanmasına müteakip uhdesinde kalmayan kalemlere ait numuneler (istenmişse) 2 ay (iki ay) içinde alınmalıdır. Alınmayan numuneler kullanılmak üzere ilgili hastanelere teslim edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.