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        HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.12.2023 - 00:00
        - İL A N -
        Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

        Esas No : 2022/962
        Dosya No : 2023/768

        Sanık : OMAR ALLOJAMI, M-Kmal ve Nadya oğlu, 26/08/1992 HAMA doğumlu Suç : 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet Suç Yeri : Hatay /Merkez
        Suç Tarihi : 26/03/2022
        Kanun Maddesi : 5607 sayılı kanunun 3/18, 3/10, 3/23 maddeleri ve TCK'nın 62/1, 52/2 ve 50/1-a maddeleri
        Verilen Ceza : 9.000,00 TL ve 30.00 TL adli para cezası
        Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957340
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