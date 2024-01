İ.E.T.T. İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

4.4.1. Benzer İş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir;

a- Masaüstü bilgisayar satışı yapmak,

b- Bütünleşik bilgisayar (All In One) satışı yapmak,

c- Dizüstü bilgisayar satışı yapmak.

yukarıda belirtilen a,b ve c maddelerinde belirtilen işlerin her biri ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.