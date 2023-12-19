İ L A N D I R

GEMLİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2023/381 Esas

Davalı Yüksel ERDOĞAN , davacı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma davasında dava dilekçesinde özetle; dava konusu Bursa ili , Gemlik ilçesi , Hamidiye Mahallesi 553 ada 143 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 1.kat 6 nolu bağımsız bölüm ile 3.kat 16 bağımsız bölüm ilgilisine ait kısımlar dikkate alınarak mülkiyet hakkı kurulması amacıyla kamulaştırma kanununun 10.maddesi uyarınca taşınmaz üzerinde yer alan 1.kat 6 nolu bağımsız bölüm ile 3.kat 16 nolu bağımsız bölümlerin ilgilisine ait kısımların bedelinin tespiti ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescilini talep ettiği anlaşılmakla dava dilekçesinin ( özetinin ) son ilan tarihinden 7 gün sonra ilanın yapılmış sayılmasına , ilanın yapılmış sayılmasından iki haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.