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        İ L A N D I R GEMLİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        İlandır
        Giriş: 21.12.2023 - 00:00
        İ L A N D I R
        GEMLİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
        Dosya No : 2023/381 Esas

        Davalı Yüksel ERDOĞAN , davacı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma davasında dava dilekçesinde özetle; dava konusu Bursa ili , Gemlik ilçesi , Hamidiye Mahallesi 553 ada 143 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 1.kat 6 nolu bağımsız bölüm ile 3.kat 16 bağımsız bölüm ilgilisine ait kısımlar dikkate alınarak mülkiyet hakkı kurulması amacıyla kamulaştırma kanununun 10.maddesi uyarınca taşınmaz üzerinde yer alan 1.kat 6 nolu bağımsız bölüm ile 3.kat 16 nolu bağımsız bölümlerin ilgilisine ait kısımların bedelinin tespiti ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescilini talep ettiği anlaşılmakla dava dilekçesinin ( özetinin ) son ilan tarihinden 7 gün sonra ilanın yapılmış sayılmasına , ilanın yapılmış sayılmasından iki haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954319
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