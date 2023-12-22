HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
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HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait toplam 17 adet Arsa vasıflı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45'nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık artırma) satış ihalesi yapılacaktır.
|Sıra No
|İl/İlçe
|Mahalle
|Nitelik
|Ada
|Parsel
|Alan
(M2)
|İmar Planında Ayrıldığı Amaç
|Muhammen
Bedeli
TL
(KDV Dahil)
|Geçici
Teminatı
(TL)
|1
|Konya/Hüyük
|Çamlıca
|Arsa
|316
|9
|602,20
|2 kat konut alanı
|181.000,00
|10.000,00
|2
|Konya/Hüyük
|Çamlıca
|Arsa
|316
|19
|602,89
|2 kat konut alanı
|181.000,00
|10.000,00
|3
|Konya/Hüyük
|
Çamlıca
|
Arsa
|316
|20
|597,80
|2 kat konut alanı
|180.000,00
|10.000,00
|4
|Konya/Hüyük
|Çamlıca
|Arsa
|316
|5
|650
|2 kat konut alanı
|195.000,00
|10.000,00
|5
|Konya/Hüyük
|Çamlıca
|Arsa
|316
|6
|600
|2 kat konut alanı
|180.000,00
|10.000,00
|6
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|147
|3
|452,03
|2 kat konut alanı
|160.000,00
|10.000,00
|7
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|147
|4
|452,04
|2 kat konut alanı
|160.000,00
|10.000,00
|8
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|147
|7
|452,59
|2 kat konut alanı
|160.000,00
|10.000,00
|9
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|147
|10
|452,33
|2 kat konut alanı
|160.000,00
|10.000,00
|10
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|147
|13
|451,45
|2 kat konut alanı
|160.000,00
|10.000,00
|11
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|147
|14
|451,78
|2 kat konut alanı
|160.000,00
|10.000,00
|12
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|111
|2
|4.925,57
|Ticari Alan
|2.217.000,00
|70.000,00
|13
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|111
|3
|6.000
|Ticari Alan
|2.700.000,00
|85.000,00
|14
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|111
|4
|8.700
|Ticari Alan
|3.915.000,00
|120.000,00
|15
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|111
|5
|4.800
|Ticari Alan
|2.160.000,00
|70.000,00
|16
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|111
|6
|4.300
|Ticari Alan
|1.935.000,00
|70.000,00
|17
|Konya/Hüyük
|Köşk
|Arsa
|194
|7
|230,37
|2 kat konut alanı
|80.500,00
|10.000,00
1-İhale 11/01/2024 Perşembe günü Belediye Hizmet Binası Başkanlık makamında saat: 14:00 de sıra numaralarına göre peş peşe sıra numarasına göre yapılacaktır.
2-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,
- Başvuru Dilekçesi, Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh belgesi, Teminat alındı belgesi, Belediyeden borcu yoktur belgesi,
-Tüzel kişi ise ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi, Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
-Vekâleten iştirak ediliyor ise vekâlet ile iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri,
-Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi
3-Şartname belediyemiz ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları 10/01/2024 Çarşamba günü saat 17.00’ ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.