HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait toplam 17 adet Arsa vasıflı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45'nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık artırma) satış ihalesi yapılacaktır. Sıra No İl/İlçe Mahalle Nitelik Ada Parsel Alan

(M2) İmar Planında Ayrıldığı Amaç Muhammen

Bedeli

TL

(KDV Dahil) Geçici

Teminatı

(TL) 1 Konya/Hüyük Çamlıca Arsa 316 9 602,20 2 kat konut alanı 181.000,00 10.000,00 2 Konya/Hüyük Çamlıca Arsa 316 19 602,89 2 kat konut alanı 181.000,00 10.000,00 3 Konya/Hüyük

Çamlıca

Arsa 316 20 597,80 2 kat konut alanı 180.000,00 10.000,00 4 Konya/Hüyük Çamlıca Arsa 316 5 650 2 kat konut alanı 195.000,00 10.000,00 5 Konya/Hüyük Çamlıca Arsa 316 6 600 2 kat konut alanı 180.000,00 10.000,00 6 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 147 3 452,03 2 kat konut alanı 160.000,00 10.000,00 7 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 147 4 452,04 2 kat konut alanı 160.000,00 10.000,00 8 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 147 7 452,59 2 kat konut alanı 160.000,00 10.000,00 9 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 147 10 452,33 2 kat konut alanı 160.000,00 10.000,00 10 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 147 13 451,45 2 kat konut alanı 160.000,00 10.000,00 11 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 147 14 451,78 2 kat konut alanı 160.000,00 10.000,00 12 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 111 2 4.925,57 Ticari Alan 2.217.000,00 70.000,00 13 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 111 3 6.000 Ticari Alan 2.700.000,00 85.000,00 14 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 111 4 8.700 Ticari Alan 3.915.000,00 120.000,00 15 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 111 5 4.800 Ticari Alan 2.160.000,00 70.000,00 16 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 111 6 4.300 Ticari Alan 1.935.000,00 70.000,00 17 Konya/Hüyük Köşk Arsa 194 7 230,37 2 kat konut alanı 80.500,00 10.000,00

1-İhale 11/01/2024 Perşembe günü Belediye Hizmet Binası Başkanlık makamında saat: 14:00 de sıra numaralarına göre peş peşe sıra numarasına göre yapılacaktır.

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,

- Başvuru Dilekçesi, Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh belgesi, Teminat alındı belgesi, Belediyeden borcu yoktur belgesi,

-Tüzel kişi ise ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi, Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

-Vekâleten iştirak ediliyor ise vekâlet ile iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri,

-Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi

3-Şartname belediyemiz ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları 10/01/2024 Çarşamba günü saat 17.00’ ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.