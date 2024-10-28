HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 29.10.2024 - 00:00
HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda 2. Madde’de bilgileri yazılı taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 3. Madde’de belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir.
- Satışı yapılacak gayrimenkuller:
|İl/İlçe
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Niteliği
|Yüz ölçümü (m2)
|Muhammen Bedeli
(K.D.V. Hariç)
|Geçici Teminat
(TL)
|İhale Tarih ve Saati
|Edirne/Havsa
|Yeni Mahalle
|363
|14
|(Sanayi İmarlı) Arsa
|10.059,00 m2
|14.000.000,00TL
|420.000,00TL
|21.11.2024-11.30
- Kiralanacak gayrimenkuller:
|TAŞINMAZIN ADRESİ
|KİRALAMA SÜRESİ
|ALANIN M2’Sİ
|GEÇİCİ TEMİNAT
|AYLIK KİRA MUHAMMEN BEDELİ
|İHALE TARİHİ
VE SAATİ
|VAROŞ MH. FATİH CD. NO:2/64
|10 Ay
|13,96 m2
|180,00 TL
|600,00 TL
|21.11.2024-09.00
|VAROŞ MH. FATİH CD. NO:2/66
|10 Ay
|13,21 m2
|180,00 TL
|600,00 TL
|21.11.2024-09.10
|VAROŞ MH. FATİH CD. NO:2/68
|10 Ay
|14,71 m2
|180,00 TL
|600,00 TL
|21.11.2024-09.20
|VAROŞ MH. FATİH CD. NO:2/69
|10 Ay
|11,63 m2
|300,00 TL
|1.000,00 TL
|21.11.2024-09.30
|VAROŞ MH. FATİH CD. NO:2/71
|10 Ay
|9,60 m2
|225,00 TL
|750,00 TL
|21.11.2024-09.50
|VAROŞ MH. FATİH CD. NO:2/77
|10 Ay
|33,19 m2
|600,00 TL
|2.000,00 TL
|21.11.2024-10.00
|VAROŞ MH. FATİH CD. NO:2/80
|10 Ay
|8,64 m2
|180,00 TL
|600,00 TL
|21.11.2024-10.10
|VAROŞ MH. FATİH CD. NO:2/81
|10 Ay
|7,84 m2
|180,00 TL
|600,00 TL
|21.11.2024-10.20
|VAROŞ MH. FATİH CD. NO:2/86
|10 Ay
|7,29 m2
|225,00 TL
|750,00 TL
|21.11.2024-10.30
|VAROŞ MH. FATİH CD. NO:2/87
|10 Ay
|7,84 m2
|225,00 TL
|750,00 TL
|21.11.2024-10.40
|VAROŞ MH. FATİH CD. NO:2/88
|10 Ay
|8,64 m2
|225,00 TL
|750,00 TL
|21.11.2024-10.50
|CUMHURİYET MH. FATİH CD. NO:170/D (WC)
|23 Ay
|46,00 m2
|2.070,00 TL
|3.000,00 TL
|21.11.2024-11.00
- İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte belediye hizmet binasında Belediye Encümenimiz huzurunda yapılacaktır.
- İhaleye katılacak olanların müracaatları 20.11.2024 saat 17.00’ye kadar kabul edilecek olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıdaki yazılı belgeleri ibraz etmeleri şarttır.
A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
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- Nüfus cüzdan fotokopisi,
- İhale şartnamesi alındığına dair makbuz fotokopisi,
- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,
- Belediyemize herhangi bir borcunun olmadığına dair yazı,
- İhaleye vekâleten iştirak halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri
B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
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- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya sureti,
- Noter tasdikli imza sirküleri,
- İhale şartnamesi alındığına dair makbuz fotokopisi,
- Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
- Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair yazı,
- İhaleye vekâleten katılma halinde noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
- Ortak Katılım olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
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- Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
- Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı kimseler ile bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihale kazananın ihalesi feshedilerek yatırmış olduğu geçici teminat gelir kaydedilir.
- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır ve bu duruma itiraz edilemez.
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının ihaleye katılana tebliğinden itibaren 15 gün içinde kiracı; kesin teminatı yatırmak, kira sözleşmesini düzenlemek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç, sözleşme damga ve pul parası ve diğer giderleri ödemek zorundadır.
- Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı ihale sonucu ilan edildikten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihale bedelinin tamamını Havsa Belediye Başkanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası Havsa Şubesindeki TR54 0001 0005 1108 8188 9250 12 Iban nolu hesabına açıklama kısmına tapu bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. İhaleyi kazanan 15 gün içinde satın almaktan vazgeçerse yatırılan geçici teminat Belediye’ye gelir kaydedilecektir.
- İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 83. maddesinde sayılan yasak, fiil ve davranışta bulunamazlar.
- İhtilafa düşülmesi halinde Edirne Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
- Şartname 1.000,00 (Bin Türk Lirası) TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Şartnameyi satın almayan ihaleye katılamaz.
İlgililere duyurulur.