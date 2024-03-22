HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/1223 Esas

Davacı Mehmet Ali Doğruyol vekili Av. Serkan Sahillioğlu tarafından mahkememize açılan Kayyımlık (Kayyım Atanması) davasının yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Hatay ili, Antakya ilçesi, Aşağıekinci mahallesi 166 nolu parseldeki ortaklığın giderilmesi amacıyla Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2020/768 Esas sayılı dosyasında Ortaklığın Giderilmesi davası açıldığı, malik İsmail oğlu Sellum'a ait 1.784,50 metrekare hisse bulunduğunun tespit edildiği, ilgili kişinin kimlik numarasının tespit edilemediği, şahsın tanınma imkanının bulunmadığı, şayet ölmüş ise mirasçılarının tespitinin mümkün olmadığı, bu nedenle İsmail Navaf(Nevaf) oğlu Sellum'un hissesini temsil hususunda 3561 sayılı yasa kapsamında kayyım tayin edilmesi için işbu dava açılmış olup, buna ilişkin davanın duruşması 28/05/2024 günü saat 09:55’te Hatay 2. Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda 2021/1223 Esas sayılı dosya ile yapılacaktır.Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere tebligat yasasının 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.08/03/2024