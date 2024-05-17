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        HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ

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        Giriş: 20.05.2024 - 00:00
        İLAN
        HATAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/1163 Esas
        KARAR NO : 2024/128

        Mahkememizden verilen 22/02/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.

        DAVANIN KABULÜNE,; Hatay ili, Defneİlçesi, Harbiyemah/köy, Cilt No:84 , Hane no; 1541'de nüfusa kayıtlı Hasan ve Süheyla'dan olma, 01.07.1979 Antakya doğumlu, 28354765550T.C kimlik nolu ALİ AŞKAR ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Suriye Uyruklu NOUR ASAAD AŞKAR'ın BOŞANMALARINA,karar verilmiş olup, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.08/05/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02034438
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