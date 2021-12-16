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        Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden - İ L A N -

        İlandır
        Giriş: 25.12.2023 - 00:00
        - İ L A N -
        Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
        Esas No: : 2022/466
        Karar No. : 2023/761

        Sanık : Mohamad ALİTHA Hamdan ve Farha oğlu, 1981 Homs doğumlu,Suç : 5607 sayılı yasanın 3/18. Maddesine muhalefet
        Suç yeri : Hatay/Merkez
        Suç tarihi : 16/12/2021
        Karar Tarihi : 11/10/2023
        Kanun maddesi : TCK 62
        Verilen ceza : 10 ay hapis, 20 TL adli para cezası
        Yukarıda özeti yazılı gerekçeli kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğinceGazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954896
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