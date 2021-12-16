Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden - İ L A N

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Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Esas No: : 2022/466

Karar No. : 2023/761

Sanık : Mohamad ALİTHA Hamdan ve Farha oğlu, 1981 Homs doğumlu,Suç : 5607 sayılı yasanın 3/18. Maddesine muhalefet

Suç yeri : Hatay/Merkez

Suç tarihi : 16/12/2021

Karar Tarihi : 11/10/2023

Kanun maddesi : TCK 62

Verilen ceza : 10 ay hapis, 20 TL adli para cezası

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğinceGazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.