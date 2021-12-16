Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden - İ L A N -
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: : 2022/466
Karar No. : 2023/761
Sanık : Mohamad ALİTHA Hamdan ve Farha oğlu, 1981 Homs doğumlu,Suç : 5607 sayılı yasanın 3/18. Maddesine muhalefet
Suç yeri : Hatay/Merkez
Suç tarihi : 16/12/2021
Karar Tarihi : 11/10/2023
Kanun maddesi : TCK 62
Verilen ceza : 10 ay hapis, 20 TL adli para cezası
Yukarıda özeti yazılı gerekçeli kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğinceGazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.