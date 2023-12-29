- İL A N -

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden :

Esas No : 2022/1712

Dosya No : 2023/755

Sanık :AHMET PARLAR, Murat ve Dilek oğlu, 11/01/2000 ANTAKYA doğumlu, Suç :Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmakSuç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi : 22/02/2022, 08/05/2022, 02/09/2022, 29/03/2022, 28/07/2022

Kanun Maddesi : TCK 191/1, 43/1, 62/1 maddeleri

Verilen Ceza : 2 YIL 3 AY 2 GÜN HAPİS CEZASI

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.