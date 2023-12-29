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        Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

        İlandır
        Giriş: 29.12.2023 - 00:00
        - İL A N -
        Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden :
        Esas No : 2022/1712
        Dosya No : 2023/755

        Sanık :AHMET PARLAR, Murat ve Dilek oğlu, 11/01/2000 ANTAKYA doğumlu, Suç :Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmakSuç Yeri : Hatay /Merkez
        Suç Tarihi : 22/02/2022, 08/05/2022, 02/09/2022, 29/03/2022, 28/07/2022
        Kanun Maddesi : TCK 191/1, 43/1, 62/1 maddeleri
        Verilen Ceza : 2 YIL 3 AY 2 GÜN HAPİS CEZASI
        Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958119
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