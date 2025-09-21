HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2025/651

Karar No : 2025/1441

Sanık :İBRAHİM KOÇAK Kamil ve Hatice oğlu , 07/08/1999 Antakya d.lu Hatay Reyhanlı Varışlı n.k

Suç : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

Suç Tarihi : 11/09/2024

Suç Yeri : Hatay/ Merkez

Kanun Maddesi : TCK .292/1, 62/1, 51/1

Sanığa Verilen Hüküm : 5 AY HAPİS CEZASI (ERTELİ )



Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.