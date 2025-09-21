Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.09.2025 - 00:00
        İ L A N
        HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        Esas No : 2025/651
        Karar No : 2025/1441
        Sanık :İBRAHİM KOÇAK Kamil ve Hatice oğlu , 07/08/1999 Antakya d.lu Hatay Reyhanlı Varışlı n.k
        Suç : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması
        Suç Tarihi : 11/09/2024
        Suç Yeri : Hatay/ Merkez
        Kanun Maddesi : TCK .292/1, 62/1, 51/1
        Sanığa Verilen Hüküm : 5 AY HAPİS CEZASI (ERTELİ )


        Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından
        Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02297263
        Yazı Boyutu