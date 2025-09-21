Habertürk
        HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.09.2025 - 00:00
        İ L A N
        HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        Esas No : 2014/1833
        Karar No : 2025/1517
        Sanık : HASAN USU Muhammed ve Fusun oğlu 1994 Suriye d.lu
        Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
        Suç Yeri : Hatay /Merkez
        Suç Tarihi : 13/08/2014
        Kanun Maddesi : 5607 SY 3/5,3/10,3/23 62/1, 51/1
        Verilen Ceza : 10 AY HAPİS CEZASI (ERTELİ ) VE 20 TL ADLİ PARA CEZASI
        Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından;
        Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Genel Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02297255
