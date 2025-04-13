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        HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.04.2025 - 00:00
        İ L A N
        HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        Esas No: : 2022/2125
        Karar No. : 2025/175


        Sanık : SAMI RISTOM
        Ahmed ve Fatma'dan oğlu, 1981 Lazkiye doğumlu,
        Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
        Suç yeri : Hatay/Merkez
        Suç tarihi : 08/09/2022
        Karar Tarihi : 24/01/2025
        Kanun maddesi : TCK 62/1.e ve TCK 52/2. maddeleri
        Verilen ceza : 1 yıl hapis (erteli) , 20 TL adli para cezası
        İstinaf eden : Katılan kurum vekili
        Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile istinaf dilekçesinin Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02203854
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