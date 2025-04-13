HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: : 2022/2125

Karar No. : 2025/175



Sanık : SAMI RISTOM

Ahmed ve Fatma'dan oğlu, 1981 Lazkiye doğumlu,

Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

Suç yeri : Hatay/Merkez

Suç tarihi : 08/09/2022

Karar Tarihi : 24/01/2025

Kanun maddesi : TCK 62/1.e ve TCK 52/2. maddeleri

Verilen ceza : 1 yıl hapis (erteli) , 20 TL adli para cezası

İstinaf eden : Katılan kurum vekili

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile istinaf dilekçesinin Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.