HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No: : 2022/2125
Karar No. : 2025/175
Sanık : SAMI RISTOM
Ahmed ve Fatma'dan oğlu, 1981 Lazkiye doğumlu,
Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
Suç yeri : Hatay/Merkez
Suç tarihi : 08/09/2022
Karar Tarihi : 24/01/2025
Kanun maddesi : TCK 62/1.e ve TCK 52/2. maddeleri
Verilen ceza : 1 yıl hapis (erteli) , 20 TL adli para cezası
İstinaf eden : Katılan kurum vekili
Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile istinaf dilekçesinin Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.