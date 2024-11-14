HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No : 2024/211
Dosya No : 2024/1568
Sanık : HAKİM HACCİ Abdullah ve Hediye oğlu 01/01/2000 Halep d.lu
Suç :Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık , işyeri dokunulmazlığını ihlal
Suç Yeri : Hatay /Merkez
Suç Tarihi : 08/04/2022
Kanun Maddesi :CMK 'nın 223/2-e
Verilen Hüküm : Beraat
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Adana Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.