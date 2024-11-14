HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2024/211

Dosya No : 2024/1568

Sanık : HAKİM HACCİ Abdullah ve Hediye oğlu 01/01/2000 Halep d.lu

Suç :Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık , işyeri dokunulmazlığını ihlal

Suç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi : 08/04/2022

Kanun Maddesi :CMK 'nın 223/2-e

Verilen Hüküm : Beraat



Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Adana Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.