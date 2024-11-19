HAKKARİ KADASTRO MAHKEMESİ

HAKKARİ KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2011/27 Esas

KARAR NO : 2017/2



MİRASÇI MURAT ÇİÇEK, İbrahim ve Feleknaz oğlu, 07/09/1977 doğumlu, , T.C Kimlik No: 34765530700 Mahkememizin 2011/27 Esas, 2017/2 Karar sayılı dava dosyası kapsamında yapılan yargılama esnasında, Mahkememiz dava dosyası kapsamında Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 13/10/2022 tarih ve 2021/13334 Esas, 2022/7999 Karar sayılı ilamının tarafınıza tebliğ edilemediği anlaşılmış olup;Yargıtay ilamının ilanen tebliğine karar verilmiştir.Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 13/10/2022 tarih ve 2021/13334 Esas, 2022/7999 Karar sayılı ilamında: " Mahkemece, anılan bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda; 253ada48 parsel yönünden davanın tefriki ile ayrı bir esasa kaydedilmesine, Mahkemenin 16.04.2010 tarihli ve2004/1 Esas, 2010/122 Kararsayılı hükmün; 1., 3., 4., 5., 6, 7., 8. ,9., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18., 19. , 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 44., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 53., 54., 55. ve 56. fıkralarını içerir hükümlerin kesinleştirme işlemlerinin yapılarak gerekli tescil işlemlerinin yapılmak üzere ilgili parsellere ilişkin evrakların Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine;255ada50noluparseleyönelik "B"harfi gösterilen kısma yönelik taleplerinin reddine, bu kısmın tespit gibi tesciline yönelik hüküm kesinleştiğinden kesinleştirme işlemlerinin yapılarak gerekli tescil işlemlerinin yapılmak üzere ilgili parsellere ilişkin evrakların Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine; bozma ilamında değinilen maddi hatalar düzeltilerek bu hüküm fıkraları hakkında yeniden hüküm kurulmuş" kararın, davacılar Ahmet Özer ve arkadaşları vekili ile davalı Hazine vekili tarafından temyiz edildiği, Davacılar vekilinin temyiz isteminin reddine dair ek karara yönelik temyiz itirazlarının reddi ile 22.03.2017 tarihli ve 2011/27-2017/2 sayılı ek kararın ONANMASINA, davalı Hazine vekilinin temyiz itirazlarının yukarıda 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK'nin Geçici 3. maddesi yollaması ile HUMK’un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ilişkin Yargıtay kararının ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.14/11/2024