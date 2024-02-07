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        HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.02.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C.
        HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

        ESAS SAYISI : 2014/421 Esas
        DAHİLİ DAVALI ÖZGÜR ÇELİK

        Davacılar , HADİM MALMÜDÜRLÜĞÜ, MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , NAZMİYE CEYLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
        DAHİLİ DAVALI Özgür ÇELİK'in yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan gerekçeli karar evrakının tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01980009
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