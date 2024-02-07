İ L A N

T.C.

HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN



ESAS SAYISI : 2014/421 Esas

DAHİLİ DAVALI ÖZGÜR ÇELİK



Davacılar , HADİM MALMÜDÜRLÜĞÜ, MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , NAZMİYE CEYLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

DAHİLİ DAVALI Özgür ÇELİK'in yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan gerekçeli karar evrakının tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.