HACIBEKTAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. HACIBEKTAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/211 Esas



Davacılar Hüsne Polat ve Nafiye Korkmaz tarafından aleyhinize açılan, dava konusu Nevşehir ili Hacıbektaş İlçesi Büyükkışla Köyü 157/1, 169/118 , 169/ 212 , 169/ 29, 172/ 8, 174/ 4, 175/ 54, 175/ 55, 176/18 , 179/13, 179/ 19, 179/ 34, 185 /2, 190/ 93, 191/ 25, 196/ 96, 199/ 109, 199/ 51,199/ 95, 166/ 59 ada ve parsel nolu taşınmazlardaki paydaşlığın giderilmesine yönelik davanın, duruşması 20/09/2024günü 10:15'e bırakıldığı anlaşılmakla, dahili davalı Sude Naz Şan'a yapılan araştırmalara rağmen tebligat yapılamamış olup dava dilekçesinin ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.