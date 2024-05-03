GÖNEN(BALIKESİR) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GÖNEN(BALIKESİR) ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/862 Esas

KARAR NO : 2023/1014



Basit Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/10/2023 tarihli ilamı ile 106/1-3.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdulkadir ve Nejla oğlu, 18/04/1978 doğumlu, Kayseri, Merkez, Sümer Yenimahalle mah/köy nüfusuna kayıtlı YASİN DOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mernis sisteminde kayıtlı bulunan adresinin yurtdışı olması ve bu adresine çıkartılan tebligatta iade dönmüştür.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurtiçinde çıkan GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.05.2024

Mernis Adresi : Niederhasclach / Fransa