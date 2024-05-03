Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        GÖNEN(BALIKESİR) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.05.2024 - 00:00
        T.C. GÖNEN(BALIKESİR) ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
        İ L A N

        DOSYA NO : 2022/862 Esas
        KARAR NO : 2023/1014


        Basit Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/10/2023 tarihli ilamı ile 106/1-3.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdulkadir ve Nejla oğlu, 18/04/1978 doğumlu, Kayseri, Merkez, Sümer Yenimahalle mah/köy nüfusuna kayıtlı YASİN DOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mernis sisteminde kayıtlı bulunan adresinin yurtdışı olması ve bu adresine çıkartılan tebligatta iade dönmüştür.

        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurtiçinde çıkan GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.05.2024
        Mernis Adresi : Niederhasclach / Fransa

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02027107
        Yazı Boyutu