GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI



1- Balıkesir / Gömeç Belediye Başkanlığınca aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerince açık arttırma usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İHALE NO ADRESİ ADA PARSEL CİNSİ YÜZ-

ÖLÇÜMÜ MUHAMMEN BEDELİ (TL) GÜVENCE BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE SÜRESİ İHALE TARİHİ VE SAATİ 2024

42 YAYA

MAHALLESİ 594 ADA

5 PARSEL ARSA 673 M2 4.900.000,00 TL 353.000,00 TL 147.000,00 TL SATIŞ 09.10.2024

11:00 2024

43 YAYA

MAHALLESİ 594 ADA

8 PARSEL ARSA 520,62 M2 3.800.000,00 TL 386.000,00 TL 114.000,00 TL SATIŞ 09.10.2024

11:10 2024

44 MİTHATPAŞA

MAHALLESİ 715 ADA

3 PARSEL ARSA 504,54 M2 5.000.000,00 TL 350.000,00 TL 150.000,00 TL SATIŞ 09.10.2024

11:20



2- Yukarıda belirtilen 2024/42 ve 2024/43 nolu satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi hükümleri çerçevesinde (erteli), 2024/44 nolu satış ihalesi 45, 46 ve 47. Maddeleri hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

3- İhaleler Mithatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:72 adresinde bulunan Gömeç Belediyesi Başkanlık Makamında Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

4- İhaleye katılım başvuruları ihale gününden bir önceki gün saat 17:00’ a kadar yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5- İhale dokümanı Gömeç Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak teslim alabilirler veya inceleyebilirler. Taşınmazların imar durumları ile ilgili Gömeç Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden bilgi alınabilirler.

6- Kati teminat bedeli; ihale bedeli üzerinden %6 olarak alınır.

7- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

Ayrıca;

8.1- Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi, Nüfus kaydı örneği,

8.2- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek,

8.3- Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz,

8.4- Gömeç Belediyesine borcu olmadığına dair (Emlak-Kira, Vb.) Gömeç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

8.5- Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri,

8.6- Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi vermeleri şarttır.

İlan olunur. 25.09.2024





Melih BAĞCI

Belediye Başkanı