GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2020/142 Esas

KARAR NO : 2024/18

DAVACI : NEZAHAT ÇAKIR



Davalı 29195492124 T.C.Kimlik nolu ARZU ALTUNTEPE, Sabahattin ve Fikriye kızı, 01/09/1982doğumlu, adresine tebligat yapılamadığından ve araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

1)Mirasçılık belgesinin iptali istemi yönünden açılan davanın KABULÜ ile; Gökçebey Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/01/1995 tarih 1995/34 Esas 1995/27 Karar sayılı mirasçılık belgesinin İPTALİNE,

2)Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 427,60-TL karar ve ilam harcından peşin alınan 54,40-TL hacın mahsubu ile eksik bakiye 373,20-TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile Hazine adına İRAT KAYDINA,

3)Davacı tarafından yatırılan 54,40-TL peşin harç, 54,40-TL başvurma harcı, posta-ilan-tebligat ücreti olarak yatırılan 13.482,75-TL yargılama giderinden ibaret toplam 13.591,55-TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya VERİLMESİNE,

4)Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanan 17.900,00-TL maktu vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya VERİLMESİNE,

5)Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

6)Yargılama sonucunda ve re'sen yapılacak gider olmadığı takdirde, gerekirse re'sen yapılacak gider de mahsup edilmek ve HMK m.333 düzenlemesi gözetilmek suretiyle avansın kullanılmayan kısmının yatırana İADESİNE,

7)Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliği'nin 216/1 maddesi uyarınca taraflardan birinin talebi halinde gerekçeli kararın tebliğe ÇIKARILMASINA,

Dair; davacı vekilinin ve davalının yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta süre içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen 18/01/2024 tarihli gerekçeli karar davalı ARZU ALTUNTEPE'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/03/2024