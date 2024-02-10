GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/210 Esas
ŞÜKRÜ BAŞESKİOĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen hakkında bilgisi bulunan kimselerin bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2024/210 esas sayılı dosyasına bildirmesi, bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendinden haber alınmaz ise Mahkememizce gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.08/02/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 19289023396
ADI SOYADI : AHMET
BABA ADI : SAİT
ANA ADI : GÜLSÜM
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1883
DOĞUM YERİ : GİRESUN