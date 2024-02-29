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        GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 02.03.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C.
        GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2018/425

        DAVALILAR : 1- GEREDE MAL MÜDÜRLÜĞÜ
        2- YALACIK KÖYÜ MUHTARLIĞI


        Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
        Bolu İli, Dörtdivan İlçesi Yalacık Köyü 5993,11 m² mevkiinde kain taşınmazın fasılasız ve nizasız zilyet olarak davacı Abdulkadir AYDEMİR tarafından kullanıldığından bu taşınmaz üzerinde hak sahipliğini iddia eden kişilerin duruşma günü olan 25.04.2024 gününden önce mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerine vekil vasıtasıyla temsil ettirmeleri aksi takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği ve yokluklarında karar verileceğinin dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere M.K. 713/4 gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01994458
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