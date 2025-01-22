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        GEMLİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 23.01.2025 - 00:00
        İ L A N D I R

        GEMLİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        Dosya No :2024/321 Esas

        Davacı, SEVİNÇ YILDIRIM ile Davalılar, ÇINAR YILDIRIM, YALÇIN YILDIRIM, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GEMLİK İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasında 27/03/2025 günü saat 10:25'e duruşma günü verildiği, HMK 139.Mad “Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için açıklama yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği” duruşma gününün ilan tarihinden 7 gün sonra ilanen tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize delillerinizi sunabileceğiniz hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02160324
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