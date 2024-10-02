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        GEMLİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.10.2024 - 00:00

        İ L A N

        GEMLİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Dosya No: 2023/573 Esas

        Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Bursa ili, Gemlik ilçesi, Umurbey Köyü, 2005 parselde malik olarak görünen ve Gaiplik kararı verilmesi istenilen Müezzin oğlu Hasan Fehmi mirasçılarının sağ olup olmadıklarının ve yaşayıp yaşamadığının bilinmediği, mütegayyip oldukları belirtilerek 10 yıl boyunca kayyım yoluyla idare edildiği,10 yıllık kayyım ile idare süresinin dolduğu, taşınmaz maliki olan müezzin oğlu Hasan Fehmi mirasçılarının gaipliğine ve mirasın devletine intikaline ilişkin talep olduğu, kişiyi veya mirasçılarını bilen yahut mirasçısı olanların bilgi vermek için işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren6 ay içerisinde mahkememizin 2023/573 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde Medeni Kanunun 588/2 maddesi uyarınca ilan süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa gaiplik kararı ile mirasın devlete geçeceği ihtaren ve adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
        İşbu yazının ALTI AY süre ile kalmak şartıyla yayınlanması ilan olunur.

        GAİPLER: Müezzin oğlu Hasan Fehmi mirasçıları

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02098080
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