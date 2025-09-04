GELENDOST BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

GELENDOST BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE KONUSU İŞİN NEV’İ:

Mülkiyeti Belediyemize ait Elma Bahçelerimizden yıl içerisinde hasat olarak elde edilen dalında ve sınıflandırılması yapılmayan yaklaşık 175 ton GOLDEN,STARKİNG ve GRANNY SMİTH türündeki elmalarımızın (KDV dahil) satışının yapılması

İHALENİN NASIL YAPILACAĞI:

2886 sayılı DİK’nun 45. maddesi gereğince Açık artırma usulü ile.

İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ :

Sınıflandırılması Yapılmamış yaklaşık 175 ton Golden, Starking,Granny Smith

türlerindeki elmalarımızın kilogram birim fiyatı “35,00 TL’den”

Muhammen Bedeli = 6.125.000,00TL’dir.

% 3 Geçici teminat Bedeli

184.000,00 TL

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NASIL OLACAĞI:

Mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Belediye Fen işleri müdürlüğünden.

KATILIMCILARDA ARANAN ŞARTLAR:

Gerçek Kişiler;

- Kimlik fotokopisi

- Adres ve ikametgah bilgileri

- Geçici ihale teminat makbuzu

Tüzel Kişiler;

-Vergi levhası

-Oda kayıt belgesi

-Şirket ortağı ise imza sirküleri

- -Geçici ihale teminat makbuzu

İLANLARIN NASIL YAPILACAĞI:

Mahallinde Belediye Hoparlöründen, Mahallinde yazılarla, Çevre hoparlörlerden, Yerel internet haber sitesi, ulusal gazete, genel internet sitesi.

İHALENİN YERİ VE ZAMANI:

Gelendost Belediye Başkanlığı Makam odasında 18.09.2025 tarihine gelen Perşembe günü saat:14:30’de Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.