İ L A N

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN



İlçemiz Umurbey Mahallesi Sanayi Sitesinde bulunan tapunun Dayınlar Mahallesi 473 ada, 140 parsel nolu 66,30 m², 141 parsel nolu 62,90 m², 142 parsel nolu 63,00 m², 143 parsel nolu 67,55 m², 144 parsel nolu 66,19 m², 145 parsel nolu 63,06 m², 146 parsel nolu 62,86 m² ve 147 parsel nolu 67,50 m² ve Dayınlar Mahallesi, Uşak Şosesi mevkii, 475 ada 197 parsel nolu 125,37 m², 198 parsel nolu 121,17 m², 199 parsel nolu 125,18 m², 202 parsel nolu 124,88 m², 203 parsel nolu 121,70 m² ve 204 parsel nolu 123,07 m² miktarındaki yapımı devam eden sanayi dükkanları vasfındaki taşınmazların, 21/10/2024 tarih ve 71 sayılı Encümen kararıyla;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacaktır.

Taşınmaza ait tahmin edilen bedeller ile geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır.

İhale 7 KASIM 2024 PERŞEMBE günü Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclisi toplantı salonunda, Saat: 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00 ve 17:15 ’ de ihale edilecektir.

İhaleye katılmak isteyenler;

1.) T.C Vatandaşı olmak,

2.) Geçici teminatı yatırmış olmak.

3.)Kanuni İkametgâh sahibi olmak.

4.) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

5.) Tüzel kişilerin tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli taahhütnameyi

ihaleden önce komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

6.) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye katılacak katılımcıların Esnaf Odası Kayıt Belgesi olması zorunludur.

7.) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.

8.)Nüfus cüzdan fotokopisi

Belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

İhale hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri;

İlanen duyurulur.



SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLER



S. NO

MAHALLE

MEVKİİ

ADA / PAR. İHALE SAATİ M2

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT 1

Umurbey Mah.

Sanayi Sitesi

473/140

14:00

66,30 m2

2.500.000,00 TL.

+

KDV

75.000.00 TL.

2

Umurbey Mah.

Sanayi Sitesi

473/141

14:15

62,90 m2 2.250.000,00TL.

+

KDV

67.500.00 TL.

3

Umurbey Mah.

Sanayi Sitesi

473/142

14:30

63,00 m² 2.200.000,00TL.

+

KDV

66.000.00 TL.

4

Umurbey Mah.

Sanayi Sitesi

473/143

14:45

67,55 m² 2.300.000,00TL.

+

KDV

69.000.00 TL.

5

Umurbey Mah.

Sanayi Sitesi

473/144

15:00

66,19 m² 2.400.000,00TL.

+

KDV

72.000.00 TL.

6

Umurbey Mah.

Sanayi Sitesi

473/145

15:15

63,06 m² 2.300.000,00TL.

+

KDV

69.000.00 TL.

7

Umurbey Mah.

Sanayi Sitesi

473/146

15:30

62,86 m² 2.300.000,00TL.

+

KDV

69.000.00 TL.

8

Umurbey Mah.

Sanayi Sitesi

473/147

15:45

67,50 m² 2.600.000,00TL.

+

KDV

78.000.00 TL.

9

Umurbey Mah.



Sanayi Sitesi

475/197

16:00

125,37 m² 3.600.000,00TL.

+

KDV

108.000.00 TL.

10

Umurbey Mah.



Sanayi Sitesi

475/198

16:15

121,17 m² 3.500.000,00TL.

+

KDV

105.000.00 TL.

11

Umurbey Mah.



Sanayi Sitesi

475/199

16:30

125,18 m² 3.650.000,00TL.

+

KDV

109.500.00 TL.

12

Umurbey Mah.



Sanayi Sitesi

475/202

16:45

124,88 m² 3.400.000,00TL.

+

KDV

102.000.00 TL.

13

Umurbey Mah.



Sanayi Sitesi

475/203

17:00

121,70 m² 3.300.000,00TL.

+

KDV

99.000.00 TL.

14

Umurbey Mah.



Sanayi Sitesi

475/204

17:15

123,07 m² 3.400.000,00TL.

+

KDV

102.000.00 TL.