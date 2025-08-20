Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.08.2025 - 00:00
        2025/141 ESAS

        İLAN
        GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Kütahya İli, Gediz İlçesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarı ve cinsi, maliği yazılan taşınmazın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 16/07/2019 tarihli ve 1399 sayılı oluruna istinaden Türkiye Elektirik İletişim A.Ş. Yönetim kurulu tarafından yapılan araştırma neticesinde Kütahya İli, Gediz İlçesi, Polat Köyü, Almalı Mevkii 126 ada 35 parsel sayılı taşınmazın irtifak hakkı kurulmasına karar verilen kısmın 113,31 m2 lik alanın toplam bedelinin 532,67 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Buna göre Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. İlgililerine 4650 S.K. değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 11/08/2025Kütahya İli, Gediz İlçesi, Polat Köyü, Almalı Mevkii 126 ada 35 Parsel.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02280266
        Yazı Boyutu