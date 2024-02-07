T.C.

GEBZE

5. AİLE MAHKEMESİ



Sayı:2023/782 Esas

Konu:İlanen Tebliğ



İ L A N



Davacı Ayfer DEMİR (Kemal ve Ayten'den olma, Türkeli 07/07/1990 doğ.) tarafından davalı Habip DEMİR'e ( Cengiz ve Ruhugül'den olma, İspir 10/03/1986 doğ.) karşı boşanma davası açılmış olup; davacı taraf boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesi, tensip tutanağı, 13/10/2023 tarihli ara karar, sosyal inceleme raporu,aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalı Habip DEMİR'in adresinin tespit edilememesi nedeniyle kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HMK'nun 122. ve 127.maddeleri gereğince cevap verme süresinin iki hafta olduğu, HMK'nun 128.maddesi gereğince cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve cevap dilekçesinin HMK.'nun 129/1.maddesinde sayılan hususları kapsaması ile 121.maddesinde sayılan ek ve açıklamaları içermesi gerektiği"

"Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." ihtarlarını ve iş bu ilanın ilan tarihinden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur. 05/02/2024

Davalı :Habip DEMİR

Baba Adı :Cengiz

Anne Adı :Ruhugül

Doğum Tarihi :10/03/1986

Doğum Yeri :İspir

T.C.Kimlik :28090650820

Nüfusa Kayıtlı olduğu yer: Erzurum ili, Pazaryolu ilçesi, Gölyanı Mahallesi/Köyü, Cilt No:20, Hane No:24'de nüfusa kayıtlı.