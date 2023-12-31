GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/286 Esas

KARAR NO : 2022/270

Davacı BELDE LİMAN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından davalılar Ahmet MUSTAFA KARATAŞ ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1-Kamulaştırma ve kamulaştırma nedeniyle açılan davalarda Gebze 2. Asliye Hukuk ve Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemelerinin bakmakta olması nedeniyle mahkememizin görevsiz olduğunun tespiti ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114/1/c ve 115/2 maddeleri uyarınca davacının davasının dava şartı (görev) yokluğundan usulden REDDİNE,2-Aynı kanunun 20/1. maddesi uyarınca hükmün kesinleştiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde taraflardan birinin mahkememize başvurarak dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesini talep etmesi halinde dosyanın, kamulaştırma ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 25.11.2021 tarih ve 1234 sayılı ihtisas kararının 4/c bendinde belirtilen İhtisas Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE; karar verilmiş olup, davalı Filiz ADALI' nın "Buererstr.31.GELSENKİRCHEN 45899 9893 ALMANYA" adresine çıkarılan yurt dışı tebligat bila tebliğ iade edildiğinden ve başkaca adres temin edilemediğinden hem yurt içi ve hem de yurt dışında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle; gerekçeli karar ile ayrıca gerekçeli karar davacı vekili tarafından istinaf edildiğinden, istinaf talep dilekçesinin ilanen tebliğlerine karar verilmekle;

İş bu hüküm özetinin ve davacı vekilinin istinaf talep dilekçesinin gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 28/12/2023