T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/998 Esas 08/03/2023



Davacı, GÜLTEN EVLİYA ile Davalı, CEMAL EVLİYA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davacının Mahkememize sunduğu dilekçe ile tarafların 22 yılından beri evli olduklarını, müşterek 6 çocuklarının olduğunu, davalı müşterek çocuğumuz Medine EVLİYA'ya cinsel istismarda bulunduğunu, bundan dolayı karakolluk olduğunu, davalının bununla kalmayarak kendisine ve çocuklarına ağır hakaretlerde bulunduğunu, sorumsuzca davrandığını, bu nedenle müşterek çocuklarının velayetinin tarafına verilmesini, dava tarihinden itibaren 3.000,00 TL tedbir, velayeti tarafına verilen çocuklar için dava tarihinden itibaren başlamak kaydı ile ayda yarı ayrı olmak üzere 3.000,00 TL'den 12.000,00 TL tedbir nafakalarının yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, evlilik birliği içinde alınmış olan ve önce kendi ablası sonra davalının abisi adına tapuda tescilini yaptırdığı ve bu taşınmazın başkasına devir ve satışının önlenmesi için üzerine tedbir kararı verilmesi, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı CEMAL EVLİYA'ya iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği HMK 128. maddesi uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılmak üzere 25/01/1982 doğumlu 16753403920T.C kimlik numaralı CEMAL EVLİYA'ya İLANEN TEBLİĞ olunur.