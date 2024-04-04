T.C.

GAZİOSMANPAŞA 3. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/809

DAVACI : AYA MUHAMMED ALHILO-99509193702 - 50. Yıl Mah. 2177. Sok. No:14 İç Kap No:2 Sultangazi/ İSTANBUL

DAVALI : MAZEN MARADNİ - 02100012891 - Suriye Arap Cumhuriyeti



Davacı AYA MUHAMMED ALHILO tarafından davalı MAZEN MARADNİ aleyhine açılan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının içerir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste bulunan taşınmazdan tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamış ve UYAP sisteminde yapılan kayıtlı mernis adreside bulunmadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı tarafından verilen 19/07/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle; "Davalı ile Suriye'de evlendikten sonra aralarında çıkan şiddetli geçimsizlik sonucu Suriye'de boşandık, Suriye Arap Cumhuriyeti Mahkemesi'ne ait 13/07/2016 tarih ve 9558059 sayılı kesinleşmiş boşanma kararının tanınma ve tenfizine karar verilmesini," talep ettiğine ilişkin dava dilekçesi ilan edilmekle,

İş bu ilanın yapılmasını takiben 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı dikkate alınarak, HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususları tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.