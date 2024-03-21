GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

GAZİANTEP 19/03/2024

İCRA DAİRESİ

2019/7 İFLAS



GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İFLAS ALACAKLILARI EK-3 SIRA CETVELİNİN İLANI

MÜFLİS : 1- (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE Y-Y İÇ VE DIŞ TİCARET İNŞAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, 9260371001Vergi Nolu,

Sanayi Mh. 60332 Nl Sk. No:6 Şehitkamil/Gaziantep

MÜFLİS : 2- (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE FİLİZ PLASTİK NAYLON TORBA VE PLASTİK AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3880093311Vergi Nolu,

Sanayi Mh.60332 Nolu Sk.No:2 Şehitkamil/Gaziantep

MÜFLİS : 3- (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE ZAMBAK PLASTİK NAYLON TORBA VE PLASTİK AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 9960340341Vergi Nolu,

Sanayi Mh.60332 Nolu Sk. N:6 Şehitkamil/Gaziantep

Yukarıda belirtilen müflis hakkındaki alacak kaydı taleplerinin, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup; İcra ve İflas Kanunu'nun 206. ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar Ek-3 Sıra Cetveli dosyamızda incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

Sıra cetvelinde gösterilen alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair itirazların şikayet yolu ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Gaziantep İcra Hukuk Mahkemesine; alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ilgili Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesine İ.İ.K'nun 235. Maddesi hükmü gereğince yapılması gerekir. İcra ve İflas Kanunu'nun 232, 234 ve 235. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.